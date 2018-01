PC prende acusado de filmar relações sexuais e extorquir mulheres

Após ser procurado por uma vítima, o Núcleo de Inteligência (NI), em conjunto com o Laboratório de Lavagem de Dinheiro, da Delegacia Geral da Polícia Civil prenderam, neste sábado (20), um homem acusado de extorquir mulheres em todo o estado de Alagoas.

Otávio Augusto Carvalho de Souza, 47 anos, é acusado de se relacionar com as vítimas e filmar as cenas sexuais praticadas com as mulheres, depois ele as procurava exigindo dinheiro para não divulgar as imagens nas redes sociais.

De acordo com os policiais civis do NI, o acusado atuava também em outros estados do Brasil. Se dizendo palestrante do setor de vendas, e após um período de relacionamento, ele convencia as vítimas a permitirem a gravação das imagens íntimas. As mulheres eram selecionadas pelo facebook.

Os policiais civis ainda deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra o acusado, pelos crimes de estelionato, ameaça e crime tentado, expedido pelo juiz Hailton Gonçalves da Silva, da 1ª Vara da Comarca de João Alfredo, município do Agreste pernambucano, onde o acusado também fez vítimas.

Os policiais civis do NI e do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da PC alagoana , após investigações, prenderam Otávio quando o mesmo estava no interior da residência da próxima vitima, proprietária de uma microempresa em Maceió.

Após os procedimentos cabíveis, confeccionados pela Polícia Civil, o acusado será transferido para o sistema profissional alagoano, onde ficará a disposição da Justiça.

Fonte: Ascom PC/AL