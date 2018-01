Semthas conclui entrega das cestas nutricionais da zona rural no Povoado Marituba do Peixe

A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social realizou na última sexta-feira (19) no Povoado Marituba do Peixe, zona rural de Penedo, a conclusão das entregas das cestas nutricionais as gestantes e nutrizes dos povoados, que totalizaram 669 beneficiarias, sendo Penedo o terceiro município em quantitativo de cestas no estado de Alagoas.

Na última semana, foram entregues cestas nutricionais nos povoados Capela, Itaporanga , que também abrange as gestantes e nutrizes do Povoado Tabuleiro dos Negros, Povoados Santa Margarida e Palmeira Alta, sendo concluído as entregas no Povoado Marituba do Peixe, totalizando 669 beneficiárias referentes ao mês.

De acordo com Leidy Ane Oliveira, Assistente Social responsável pelo programa das cestas nutricionais, a principal condição para fazer parte do Programa de Complementação Alimentar das Gestantes e Nutrizes, é estar em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.

“Hoje finalizamos todas as pendências da zona rural e quero aqui imensamente agradecer a cada um dos profissionais de saúde( enfermeiros, médicos e agentes de saúde e coordenações. Muito obrigada em nome de toda equipe da assistência social e principalmente de nossas gestantes e nutrizes”. Afirmou

Na próxima sexta-feira (26) às 9h na sede da SEMTHAS ocorrerá a entrega para as gestantes e nutrizes da zona urbana, que não receberam as respectivas cestas nutricionais nas distribuições anteriores.

Fonte: Assessoria