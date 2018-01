Depois de ano conturbado, Alex Muralha deixa o Flamengo rumo ao Japão

O Flamengo continua o processo de enxugar o elenco. O próximo a sair será Alex Muralha. O goleiro acertou sua ida – emprestado por 11 meses – para o japonês Albirex Niigata, mesmo clube para o qual o atacante Thalles, ex-Vasco, se transferiu recentemente.

Empresário de Muralha, Alexandre Aki voltou recentemente da Ásia, onde sacramentou a transferência do atleta. Em dezembro, Aki já havia passado alguns dias no Japão.

Na Gávea desde janeiro de 2016, Muralha tem contrato com o Flamengo até 2020, mas não seria aproveitado. Por conta de sucessivas falhas na última temporada, o goleiro ficou sem clima no clube, especialmente com a torcida.

Após ser um dos destaques do Brasileiro em 2015 pelo Figueirense, Muralha foi contratado no ano seguinte para, inicialmente, ser reserva de Paulo Victor. Em maio, com lesão de PV, assumiu o gol.

Nesta janela de transferências, já saíram outros jogadores que não tinham mais clima no clube se transferiram: Gabriel foi emprestado ao Sport, Márcio Araújo acertou com a Chapecoense, e Mancuello agora é jogador do Cruzeiro.

Alex Muralha tem 77 partidas como jogador do Flamengo e conquistou um título, o Campeonato Carioca 2017.