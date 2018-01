Educação oferece 150 vagas em curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras)

As pessoas interessadas em aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e que nunca tiveram a oportunidade de cursar o idioma poderão fazê-lo este semestre. Nesta quinta-feira (25), a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) abre 150 vagas no curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) do Centro de Atendimento às Pessoas com Surdez, Joelina Alves Cerqueira (CAS).

As vagas são referentes ao módulo Básico I, para iniciantes, e as matrículas acontecem das 8h às 12h, por ordem de chegada, na sede do CAS, localizado na Rua Ernesto Gomes Maranhão, na Jatiúca, ao lado da Escola Estadual Rosalvo Lobo.

Para efetivar a matrícula, o interessado deve ter, no mínimo. 15 anos de idade e, no ato da inscrição, apresentar uma foto 3×4 e as cópias e originais do RG, CPF e comprovante de residência. Caso o aluno seja menor de idade, a matrícula deve ser efetivada pelos seus pais ou responsáveis legais. O curso será realizado no período de fevereiro a junho deste ano, com aulas uma vez por semana e carga horária de 60h.

A diretora-geral do CAS, Luciana Tenório, aponta as vantagens do aprendizado e contato com a língua dos surdos. “É muito importante aprender Libras, pois facilita a comunicação com pessoas surdas e nós temos um número muito grande de surdos em nossa sociedade, seja nas escolas ou no ambiente de trabalho. É importante se tornar acessível e entender o outro”, ressaltou Luciana.

Fonte: Agência Alagoas