Estádio do Coruripe é liberado para sediar jogos do Campeonato Estadual



O estádio municipal Gerson Amaral já está liberado para sediar os jogos do Campeonato Alagoano 2018. A estreia do Coruripe, em casa, será nesta quarta-feira 24, às 21h30min, contra o CRB. O Verdão Praiano estreou no último domingo no José Gomes da Costa e bateu o Murici por 2 x 0.

A partida de estreia do Hulk, em casa, estava ameaçada de acontecer de portões fechados por conta da falta de apresentação do laudo do Corpo de Bombeiros. As exigências foram atendidas e a vistoria final aconteceu no início da tarde desta terça-feira. O laudo aprovado foi imediatamente encaminhado à Federação Alagoana de Futebol que confirmou a aprovação do estádio.

Ingressos

Com a boa notícia a diretoria do Coruripe já colocou a venda os ingressos ao preço de R$ 15,00.

Fonte: Ascom / AA Coruripe