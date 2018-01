Governo de Alagoas vai reformar mais 50 escolas estaduais

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), vai reformar mais 50 escolas da rede estadual de ensino. O anúncio foi feito durante visita do secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, a unidades de ensino do Sertão alagoano. Desde 2015, quando o governador Renan Filho assumiu o comando do Estado, mais de 50% das escolas da rede foram reformadas.

Com objetivo de conversar com diretores e ouvir necessidades das instituições, Barbosa, ao lado do superintendente de Engenharia e Tecnologia de Informação da Seduc, Djaci Magalhães, passou por escolas estaduais dos municípios de Olho d’ Água das Flores, Palestina, Monteirópolis e Jacaré dos Homens.

“O ambiente escolar é fundamental para melhoria do aprendizado. Estudar e trabalhar em local adequado e mais digno é imprescindível e, por isso, estamos reformando as unidades escolares e também descentralizando recursos por meio do Programa Escola da Hora desde 2015 para que as mesmas possam fazer serviços de manutenção”, afirma o gestor da Educação.

Uma das unidades de ensino visitadas foi a Escola Estadual Manoel Pereira Filho, em Palestina. Ela é a primeira escola construída na região e, há dezoito anos, não passa por reformas. “Esta reforma vai proporcionar um local adequado e de qualidade para os alunos. São 340 alunos e com uma quantidade maior de salas o número de beneficiados vai aumentar”, aposta o diretor-geral, Marcos Assis Mendonça.

Proximidade

A Escola Estadual Ângelo Abreu, em Olho d Água das Flores, recebeu o ensino médio integral em 2017. O diretor-geral, Paulo André, ressaltou a importância do olhar descentralizado do Governo do Estado com as escolas do interior.

“É importante que a comunidade escolar sinta que existe uma união entre a direção, coordenação e secretaria. O secretário está aqui para ver, ouvir e resolver. Para a escola, isso é de suma importância”, afirmou.

Fonte: Agência Alagoas