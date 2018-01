Vestibular da Uncisal: Instituto anuncia divulgação de novo resultado para quinta-feira

Contrariando as expectativas de quem aguardava por novidades ainda nesta terça-feira, o novo resultado do vestibular da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) será divulgado somente na próxima quinta, dia 25, até às 17h, informou por meio de nota o Instituto AOCP, responsável pelo certame. Em entrevista à imprensa na tarde de ontem, o reitor da instituição, Henrique Costa, anunciou que a nova lista de aprovados poderia ser divulgada hoje.

Na nota, o AOCP explicou que a publicação indevida do resultado final na sexta-feira passada é decorrente de um erro na programação do sistema responsável pelo processo e eximiu a universidade de “qualquer responsabilidade sobre o fato”.

Conforme o instituto, o resultado retificado será divulgado “de forma clara e objetiva, explicitando a correta pontuação de cada candidato”. O AOCP encerrou a nota lamentando os fatos e transtornos ocorridos e reiterando o compromisso com a “ética, transparência e segurança” em seus processos.

Também por meio de nota, a Uncisal informou que aguardará até quinta-feira para se posicionar sobre a finalização do certame. A Reitoria da instituição frisou que está cobrando “uma análise criteriosa sobre os dados colhidos e a total transparência na divulgação dos resultados”, se solidarizou com candidatos e familiares e ratificou o empenho para que tudo seja esclarecido na maior brevidade possível.

Ontem, Henrique Costa já havia adiantado que os nomes dos aprovados só seriam divulgados com “100% de segurança”. Ele também descartou, no momento, a hipótese de anular o certame e anunciou que somente após a divulgação da nova listagem a Uncisal decidirá quais medidas serão tomadas em relação aos 13 estudantes chegaram a realizar as matrículas.

Nesta manhã, um grupo de alunos se reuniu com a promotora de Justiça, Norma Medeiros e protocolou uma representação para que o Ministério Público Estadual (MP-AL) apure apurar as falhas ocorridas na divulgação do resultado do vestibular da Uncisal.

Fonte: CadaMinuto