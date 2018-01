Ovo da Madrugada comemora aniversário em clima de Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2018 acontece somente no meio do ano, mas a torcida por nossa seleção já começou. Nesse clima de paixão pelo futebol, o bloco Ovo da Madruga entra em campo, ou melhor, nas ruas de Penedo para fazer a festa mais democrática do Brasil, vestindo o tradicional uniforme verde e amarelo.

Além do padrão do escrete canarinho, a camisa do bloco que completa dez anos de folia no próximo sábado, 27, destaca mais um atrativo turístico do município conhecido pela importância e beleza de seu patrimônio artístico e natural.

A arte da camisa da 10ª edição do Ovo da Madrugada reúne foliões na Praça Barão de Penedo, com a fachada da catedral de Nossa Senhora do Rosário ao fundo.

Inserir pontos turísticos da Cidade dos Sobrados nas camisas do bloco é uma das marcas da agremiação que atrai milhares de foliões para Penedo. Puxado por três orquestras de frevo, duas de Penedo e uma de Traipu, a folia percorrer ruas do Centro Histórico, a partir das 10 horas, com alegria, segurança, banho de carro-pipa e dezenas de bonecos gigantes.

“Este ano nós vamos colocar bonecos do pessoal do Legião de Amigos, do Tadeu, o nosso carnavalesco; do Vassourinhas e o pessoal do Cumbuco, uma turma nova que a gente descobriu e que vai estrear no Ovo este ano”, destaca Júnior Dantas, um dos membros da diretoria do bloco que reserva uma grande surpresa para comemorar uma década de alegria, a melhor prévia carnavalesca do interior de Alagoas.

Ovo da Madrugada

Data: 27/01/2018

Concentração: A partir das 9 horas, na Praça Jácome Calheiros (praça do Coreto)

Ponto de venda das camisas – Restaurante Boca Cheia, Restaurante Maurício de Nassau, Loja Primavest, Malu Boutique, Salão Mary’s Beauty e Tropical Modas.

por Fernando Vinicius