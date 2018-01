Secretaria de Saúde promove roda de conversa sobre a Rede Cegonha e o Pré-Natal de Alto Risco

O Secretário Municipal de Saúde, Pedro Madeiro, técnicos da atenção básica, médicos e enfermeiros da rede pública de saúde de Penedo, participaram nesta quinta-feira (25), no auditório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de uma roda de conversa sobre a Rede Cegonha e o Pré-Natal de Alto Risco, colocando em foco as gestações nas quais a vida ou a saúde da mãe ou do feto têm maiores chances de serem atingidas que as da média da população considerada.

O Secretário Pedro Madeiro lembrou que a mortalidade infantil resulta de uma complexa rede de determinantes, sendo necessário que as gestantes penedenses sejam atendidas no que preconiza o Ministério da Saúde, quando pede o mínimo de sete atendimentos às gestantes durante o pré-natal, possibilitando que dessa forma sejam diagnosticadas precocemente, aquelas que necessitam também do acompanhamento da equipe de alto risco que atende no Centro da Mulher e é composta por psicólogo, enfermeiro, pediatra e assistente social.

Com a troca de conhecimentos repassados pelos profissionais obstetras e ginecologistas, Dra Maria Laura Dantas e Dr Giovani Capitulino, demais médicos e enfermeiros sanaram dúvidas e ampliaram os conhecimentos para os atendimentos diários que resulta na melhor prestação de serviço às usuárias.

“Com a integração da rede de atenção básica a secretaria promove a unificação da linguagem para os profissionais que agem de forma mais produtiva e sincronizada. Esse intercâmbio possibilita a ampliação do nosso conhecimento e diante disso não temos dúvidas de que quem ganha é a população com a prestação de serviço com maior alcance humanizado”, disse o médico ginecologista/obstetra, Giovani Capulino.

Os encontros acontecerão de forma rotineira com o objetivo de reorganizar o serviço especializado de atenção Pré-Natal de Alto Risco, implantando um serviço de referência pediátrica para crianças de alto risco e implantar ambulatório de planejamento reprodutivo no município. “É importante lembrar que a mortalidade infantil é uma batalha travada ao longo tempo, mas atualmente, em Penedo, podemos somar um saldo positivo diante de uma significativa queda no número de óbitos infantis”, finalizou o secretário Pedro Madeiro.

Fonte: Assessoria