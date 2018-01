Acusado de matar namorado da ex é preso por estupro no interior de Alagoas

O fim de um relacionamento motivou um homicídio na cidade de Mar Vermelho, no Agreste Alagoano. Por ciúmes, Anacleto Gomes de Souza agrediu a ex-esposa, Maria Alcione da Silva, e matou o atual namorado dela, dentro da casa da mulher.

As vítimas foram atingidas com golpes de faca peixeira desferidos por Anacleto e seu comparsa, José Sirineu Santos de Oliveira. Maria Alcione conseguiu escapar com vida após pedidos de socorro, mas o namorado, Edival Batista da Silva, faleceu no local.

O crime aconteceu em dezembro, mas os acusados foram presos este mês em Paulo Jacinto. Anacleto foi detido em flagrante após cometer um estupro no último dia 11. Já Sirineu, na última quinta-feira, 25, após cumprimento do mandado de prisão cumprido por policiais do 106º DP.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Guilherme Sillero, Maria Alcione presenciou a morte do namorado antes de ser atacada.

“Anacleto contou com a ajuda de Sirineu para cometer o crime. Ouvimos a vítima sobrevivente ainda no HGE [Hospital Geral do Estado], e ela deu seu relato sobre como tudo aconteceu. Os dois estão presos preventivamente. Vamos solicitar a prisão definitiva e seguir com a parte burocrática para que o caso seja encerrado”, contou o delegado em entrevista ao TNH1.

Fonte: Com assessoria PC