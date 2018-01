Temperatura: fim de semana em Alagoas tem previsão de sol

A previsão para o fim de semana aponta tempo com sol. Segundo informações da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), as possibilidades de chuvas são remotas. Para este fim de semana, as temperaturas e o índice ultravioleta estarão elevados. O vento deve soprar fraco e a sensação é de tempo abafado.

No sábado (27), o tempo deve permanecer com sol entre nuvens em todas as regiões do Estado. As temperaturas variam entre 23° C, a mínima e 31° C, a máxima, na região do Litoral. A temperatura no Sertão pode chegar a 36° C.

Para o domingo (28), o predomínio é de sol em todas as regiões, com temperaturas entres 23° C, e 32° C no Litoral. No Sertão, 37° C é a estimativa.

A previsão é disponibilizada diariamente no site www.semarh.al.gov.br e também no aplicativo “Semarh Tempo Alagoas” para os sistemas Android e iOs.

Fonte: Agência Alagoas