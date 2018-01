Uncisal abre inscrições para o curso preparatório MedEnsina

A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) abriu inscrições, nesta sexta-feira (26), para o curso preparatório MedEnsina. São ofertadas 100 vagas para estudantes que concluíram ou estão concluindo o ensino médio em escolas da rede pública, da rede particular (na condição de bolsista integral), da Educação de Jovens e Adultos ou de supletivos.

Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de fevereiro, por meio do endereço eletrônico https://www.doity.com.br/selecao-medensina2018.

O processo seletivo será composto por uma prova com 50 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. A prova será baseada nos conteúdos correspondentes à grade do ensino médio, divididos em quatro eixos do conhecimento: Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

A prova deve ser realizada a partir das 8h do dia 25 de fevereiro, no prédio-sede da Uncisal, que fica no Trapiche da Barra, em Maceió. Conforme o edital, se a quantidade de inscritos ultrapassar o número de acomodações existentes, será disponibilizado mais um local para a aplicação da prova, que deverá ser divulgado por meio do site da universidade (www.uncisal.edu.br).

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 2 de março, observando os seguintes critérios: 80 vagas serão destinadas para alunos de escolas públicas; 10 vagas serão reservadas para funcionários e filhos de funcionários da Uncisal; e outras 10 vagas reservadas para alunos bolsistas integrais em escolas particulares.

Conforme o pró-reitor de Extensão da Uncisal, George Souza, a grande novidade do projeto este ano é a maior oferta de vagas. “Nós decidimos dobrar o número de vagas, na comparação com o ano passado, porque reconhecemos a importância do programa para a comunidade. Esse é um projeto que deu certo e que merece ser ampliado”, explica o gestor.

MEDENSINA

O MedEnsina é um projeto de extensão Uncisal que consiste em um curso pré-vestibular destinado a estudantes que concluíram ou estão concluindo o ensino médio em escolas da rede pública e da rede particular (na condição de bolsista integral).

Fonte: Ascom / Uncisal