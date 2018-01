Elenilson Santos é o novo treinador do CEO

A direção do CEO já definiu quem será o substituto do técnico Alyson Dantas. Trata-se de Elenilson Santos, cujo último clube foi o FF Sports, que disputou a divisão de acesso. Ele chega para tentar recuperar o ânimo do time sertanejo no Campeonato Alagoano, pois, o representante de Olho D’Água das Flores ainda não pontuou em dois jogos até aqui, amargando a vice-lanterna – supera apenas o Murici, e pelo saldo de gols.

Alyson Santas foi demitido após o CEO tropeçar diante de seu torcedor, perdendo por 1×0 para o estreante CSE, no Estádio Edson Matias. Na 1ª rodada, o Canarinho já havia sido goleado pelo líder CRB, no Rei Pelé, onde sofreu 4×0.

Elenilson, por sua vez, é um velho conhecido do torcedor alagoano, acumulando passagens por clubes como Penedense, CSE e Coruripe. Também já comandou equipes de tradição no Nordeste, como Porto-PE e Sergipe.

O CEO volta a campo na tarde do próximo domingo (28), quando vai receber a visita do Murici, precisando vencer para se afastar da zona da degola no Estadual.

Fonte: Gazetaweb