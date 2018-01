Mulher morre atropelada por caminhonete na rodovia AL-220

Uma mulher de 78 anos morreu atropelada por uma caminhonete na rodovia AL-220, entre os municípios de Delmiro Gouveia e Olho D’Água do Casado, no Sertão de Alagoas na tarde deste sábado (27). Segundo a polícia, ela estava sentada em uma carroça parada no acostamento quando foi atingida.

A vítima foi identificada pelo Corpo de Bombeiros como Maria das Neves de Jesus. Ela morreu na hora. O burro que puxava a carroça também não resistiu ao impacto da batida e morreu.

De acordo com o 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o acidente ocorreu no km 44 da rodovia. Antes de ser atingida, a mulher estava na carroça com o marido. Ele havia descido do veículo pouco antes do acidente e não se feriu.

Pessoas que estavam próximas ao local no momento da colisão acionaram os bombeiros. Eles tiraram o corpo da vítima de debaixo do carro.

O condutor da caminhonete, identificado como Manoel Messias Balbino dos Santos, ficou em estado de choque e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado ao local para recolher o corpo, assim como equipes da Perícia Oficial.

Fonte: G1/AL