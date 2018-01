Número de assaltos a veículos de transporte intermunicipal cai 44% em 2017

Segundo dados do Núcleo de Estatísticas e Análise Criminal da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), os resultados registrados no combate a assaltos contra coletivos na capital e no interior de Alagoas caíram 44% em 2017.

Ainda de acordo com os dados, 10 meses apresentaram redução dos assaltos durante o ano de 2017. De janeiro a dezembro, os números foram registrados, respectivamente, como 19 , 17, nove, oito, seis, 11, quatro, 15, nove, cinco, sete e seis, totalizando 116 registros.

Em 2016, a Segurança Pública registrou 17 casos em janeiro, 12 em fevereiro e 20 em março. No mês de abril, foram 23 roubos, enquanto em maio 13 casos foram registrados. Junho teve 18 casos, seguido de 16 em julho, 17 em agosto, 19 em setembro, 17 em outubro, 21 em novembro e 15 em dezembro, totalizando 208 roubos a coletivos.

O secretário da Segurança Pública, Lima Júnior, destacou que, assim como houve uma redução expressiva de assaltos a coletivos em Maceió, no interior do Estado as vans e ônibus também sofreram menos ataques no ano passado.

“O trabalho realizado de forma integrada vem garantindo o direito à população que mora nas cidades do interior a utilizar o transporte intermunicipal com tranquilidade. Iremos seguir realizando abordagens e outras ações para reduzir ainda mais este crime”, disse ele.

Com Agência Alagoas