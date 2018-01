PM é preso roubando celulares após deixar serviço na Força Tarefa

Um policial militar foi preso em flagrante após roubar celulares na Avenida Garça Torta, no bairro do Benedito Bentes, parte alta de Maceió, na madrugada deste sábado (27). O soldado Eduardo Uiliams da Silva Justo tinha acabado de deixar o serviço na Força Tarefa da PM, quando foi praticar os crimes.

Em um dos assaltos, o policial foi atropelado pelo marido de uma das vítimas e, com ele, foram apreendidos vários aparelhos de celular.

De acordo com testemunhas, uma mulher que foi assaltada pediu ajuda ao marido, que foi atrás do policial e o atropelou com o carro. Ele caiu de moto e, nesse momento, encontraram a farda da polícia dentro de uma mochila.

Eduardo foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE) com uma fratura no pé, e deve passar por cirurgia. Enquanto isso, o flagrante por roubo já é confeccionado na Central de Flagrantes do Farol.

Polícia Militar vai entrar no caso

A Polícia Militar se pronunciou por meio da assessoria de imprensa e informou que o soldado entrou na corporação em 2010 e, até o momento, ainda não tem informações sobre histórico de problemas que ele possa ter apresentado anteriormente.

A corporação também não realizou, por enquanto, levantamento sobre possíveis problemas psicológicos enfrentados pelo militar.

Segundo a assessoria, Eduardo Justo deve ser encaminhado para o Presídio Militar, por ter sido preso em flagrante, e também vai responder a investigação administrativa na Corregedoria da PM.

