Prefeitura de Penedo realiza palestra sobre os 20 anos de vigência do Código Brasileiro de Trânsito (CBT) implementado em 1998

A Prefeitura de Penedo por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT realizou na noite da última quinta-feira (25), na Casa de aposentadoria, uma palestra sobre os 20 anos de vigência do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), com o especialista do tema Tenente- Coronel Moura, uma das principais referências no Brasil sobre o tema. Durante esse fim de semana, também está sendo realizado um curso sobre o tema para os agentes de trânsito do município, no auditório da Escola de Governo, sexta e sábado, 26 e 27 respectivamente.

O Prefeito Marcius Beltrão afirmou ao abrir o evento, que a capacitação deve ser uma constante, tanto no poder público, quanto na iniciativa privada.

“A SMTT de Penedo pela passagem dos 20 anos do CTB, está realizando essa palestra, também com um ciclo de debates. A condução ficou por conta de um dos maiores especialistas de trânsito do Brasil, o Tenente- coronel Moura. Excelente inciativa da Superintendência. Que outros cursos possam acontecer, para o bem da comunidade penendense”, destacou.

O Procurador Geral do Município Francisco Souza Guerra destacou os avanços na legislação com o Código Brasileiro de Trânsito, ao qual considerou bastante inovador e muito bem elaborado. Também falou da necessidade de obediência ao código de trânsito, citando o exemplo dos redutores de velocidade, popular quebra – molas, que não podem ser colocados sem nenhum critério, apesar dos pedidos feitos pela população e sim com base no que preconiza o CBT.

O Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito Ricardo Araújo salientou a importância da palestra, no que se refere aos conhecimentos sobre a legislação de transito, fundamental para os profissionais que atuam na área. Também fez um histórico, desde a aprovação da criação da SMTT e os avanços alcançados pela superintendência desde seu surgimento.

O Palestrante Tenente-coronel Moura iniciou sua explanação abordando o sonho em se ter um trânsito mais humano e seguro. Também elogiou o trabalho realizado em Penedo pelo Superintendente Ricardo Araújo, na gestão do Prefeito Március Beltrão, no que se refere ao ordenamento do trânsito no município.

Citando a cidade onde reside, Recife, o palestrante mostrou problemas crônicos do trânsito que impedem o direito de ir e vim dos cidadãos, pois muitos gastam mais de uma hora, para percorrer apenas poucos quilômetros dentro do trânsito urbano. Além disso falou sobre avanços do CBT, como a penalização de condutas inapropriadas. Porém, apesar disso o trânsito continua sendo o maior causador de mortes do pais .

O palestrante também criticou a nomenclatura “acidentes de transito”, devendo essa ser substituída por “evento de transito”, já que muitas vezes tais acontecimentos são causados por imprudência ou negligencia, assumindo-se o risco de produzir essas consequências.

“No trânsito se mata diariamente mais que muitas doenças, no sertão se substituiu o jumento pela moto, deixando muitos condutores inválidos ou mortos. Além disso existe muito mais veículos do que pessoas habilitadas para conduzi-los. Existe uma grande diferença entre o Brasil real e o Brasil Legal, sendo essa uma realidade que precisa ser modificada”, explicou.

Fonte: Assessoria