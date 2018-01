Candidatos falam de expectativa para concurso da Educação

A temporada de concursos que está sendo feita pelo Governo de Alagoas tem mudado a rotina de muitos alagoanos. Os candidatos enxergam nos certames a oportunidade não só mudar suas vidas, como também a chance de melhorar diversos índices do Estado.

Um bom exemplo disso é o recente edital divulgado pela administração estadual para a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Conforme informações, ao todo, 850 vagas devem ser preenchidas para o cargo de professor para a rede pública de ensino alagoana. Os aprovados serão distribuídos entre as 13 Gerências Regionais de Ensino (Geres) que atendem a todo o Estado.

“O concurso tem sido bastante aguardado pelos professores de Alagoas, especialmente diante da crise econômica pela qual o país vem passando. As escolas particulares têm contratado menos, pois a inadimplência é enorme e muitos alunos acabaram mudando para a rede pública porque os pais vêm sentindo dificuldade em manter o padrão de vida anterior”, conta a professora e uma das candidatas a uma das vagas, Emilaine Santos.

Segundo ela, a abertura de vagas para a rede pública é uma boa oportunidade para que novos profissionais possam, de alguma forma, propor mudanças para a educação pública. “Acredito que será um concurso bastante concorrido e espero que sejam nomeados os aprovados o quanto antes e que a relação de espera também seja movimentada a curto prazo, pois sabemos que há carência de professores na rede pública de ensino, assim como há muitos profissionais qualificados, com novas ideias e interessados em fazer a diferença nas salas de aula”, comenta.

O concurso, conforme a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), será regido pelo Cebraspe, com auxílio da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e da Seduc. De acordo com o edital divulgado, as vagas são para as professores das disciplinas de Artes, Biologia, Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia.

Transparência

Engana-se, no entanto, que o processo que finda na realização das provas do concurso seja algo tão fácil assim. É necessário que o Estado, por meio da parceria de diversas pastas, pense em conjunto para que não haja nenhum problema nas contas do Estado, já que a contratação de pessoal é algo que deve ser feito com cautela.

“Todo o processo de realização deste concurso foi feito baseado, sobretudo, na transparência. O Governo de Alagoas se sobressai mais uma vez em realizar um certame deste tamanho e, sem dúvidas, esse é um grande passo para melhorar a educação dos jovens alagoanos”, explica o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

Outro candidato que também está nos preparativos para prova é Anderson Vieira. Recém-formado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), o professor que sonha em ocupar uma vaga para a disciplina de Inglês está confiante em sua participação no certame.

“Há alguns meses venho me preparando para o concurso. Desde que o governador Renan Filho anunciou que o edital seria divulgado, comecei a me dedicar para a seleção, focando, principalmente, na área em que quero atuar. Essa, sem dúvidas, é uma boa oportunidade para ingressar no Estado e melhorar o ensino local”, explica.

Inscrições e provas

Apesar do prazo já está chegando ao fim, ainda dá tempo para que os professores interessados participem do processo. As inscrições estão abertas até o dia 1 de fevereiro. O procedimento deverá ser feito somente via internet, no portal do Cebraspe. Conforme divulgado, a taxa de inscrição é de R$ 95.

As provas objetivas, que ocorrerão em Maceió e Arapiraca, terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 1º de abril de 2018, no turno da tarde. Além de todos os requisitos para a realização da inscrição no certame, o edital publicado também possui informações sobre remuneração, jornada de trabalho, avaliações e lotação.

Para consultar o edital da Educação, basta acessar o portal da Seplag e clicar no link “Concursos”, disponibilizado na parte superior do site.

Fonte: Agência Alagoas