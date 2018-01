Confira os detalhes da 3ª rodada do campeonato alagoano da 1ª Divisão/2018

Não faltou gol pela terceira rodada do Campeonato Alagoano. Três jogos movimentaram o domingo do torcedor, e não foi só o líder CRB quem goleou jogando em casa. Todos os mandantes se deram bem, com o Coruripe batendo o Dimensão Saúde, por 3×1, no Estádio Gerson Amaral, em Coruripe, e o CEO despachando o Murici, com o placar de 4×1, no Edson Matias, em Olho D’água das Flores.

O Hulk entrou em campo para mais um desafio diante de seu torcedor e conseguiu se reabilitar da derrota em casa para o CRB. O atacante Bambam marcou duas vezes e fez a alegria da torcida alviverde, enquanto Filipe André marcou o terceiro, com Jan diminuindo para o Dimensão.

Com este resultado, o time do técnico Joécio Barbosa foi a seis pontos e abriu dois de vantagem sobre o CSA, assumindo a vice-liderança da competição. O detalhe é que o Azulão folgou na rodada, tendo o ASA como o próximo adversário, domingo que vem, no Rei Pelé. Agora, o Coruripe já volta as atenções para o CEO, seu próximo adversário.

O Dimensão, por sua vez, caiu uma posição e passou a ocupar a sétima colocação, com apenas três pontos em três jogos. E no domingo (04), o desafio será ainda mais penoso, pois, terá pela frente o tricampeão alagoano, em duelo no Manoel Moreira, em Capela.

Canarinho voa no Sertão

O CEO, por sua vez, finalmente conquistou sua primeira vitória, afastando a crise que resultou na demissão do técnico Alyson Dantas. Na estreia de Elenison Santos, o Canarinho não tomou conhecimento do Murici e aplicou 4×1 jogando no Edson Matias.

Nona fez dois, enquanto Kiko Alagoano e Jacobina completaram a goleada no Sertão. Já o gol de honra do time visitante foi marcado pelo atacante Shallon, em cobrança de pênalti.

Com a vitória, o CEO não apenas deixou a zona de rebaixamento, mas também saltou duas posições – é o sexto colocado. Já o lanterna Murici, agora, é o único time da competição que ainda não pontuou.

Na próxima rodada, o time de Olho D’água das Flores terá novo compromisso em casa, desta vez contra o Coruripe, enquanto o representante de Murici terá tempo de sobra para juntar os cacos e tentar a reabilitação no Estadual contra o CRB, mas somente pela 5ª rodada, em duelo marcado para o dia 10, no José Gomes da Costa.

A 3ª rodada, por sua vez, será encerrada somente nesta quarta-feira (31), quando, a partir das 21h30, o CSE vai receber o ASA, no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.