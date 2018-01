CRB goleia o Santa Rita por 5 a 0 e dispara na liderança do Alagoano

O CRB atropelou o Santa Rita na tarde deste domingo (28), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O Galo goleou o Tricolor por 5 a 0 e disparou na liderança do Campeonato Alagoano. Flávio Boaventura, Neto Baiano (2), Marcão, de pênalti, e Feijão marcaram os gols do Regatas. O jogo valeu pela terceira rodada do Estadual.

A vitória mantém os 100% de aproveitamento do CRB na competição. O Alvirrubro tem nove pontos e segue na liderança do primeiro turno. Ainda sem vencer, o Santa Rita tem um ponto e é o oitavo colocado.

O Galo agora dá uma pausa no Alagoano e pega o Confiança na segunda rodada da Copa do Nordeste. O confronto será nesta quinta (1), às 19h, no Estádio Rei Pelé. O Tricolor duela com o CSE na quarta (7), às 20h30, no Estádio Olival Elias de Moraes, em Boca da Mata. O jogo é válido pela quarta rodada do Alagoano.

Fonte: TNH