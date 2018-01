Governo divulga resultado final da avaliação médica do concurso da PM-AL

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), divulgou, nesta segunda-feira (29), o resultado final da avaliação médica feita nos candidatos que fizeram o concurso para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar (AL). O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE/AL).

Além da relação final dos candidatos considerados aptos na avaliação médica das condições de saúde física e mental, a publicação traz ainda a convocação para o teste de aptidão física e para a entrega da documentação para fins da comprovação documental e investigação social.

“Mais uma vez, salientamos que todo o processo de realização dos concursos tem sido feito com muita transparência. Após a divulgação de um resultado provisório, a banca organizadora analisou todos os recursos dos candidatos para que pudéssemos divulgar a lista final”, salienta o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

Para o teste de aptidão física, que deve ser realizado entre os dias 19 e 28 de fevereiro, o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_al_17_soldado, a partir do próximo dia 8, para verificar o seu local de realização do teste de aptidão física. Todas as informações necessárias sobre a etapa estão mencionadas na publicação e no item 8 do Edital nº 1 – PMAL, de 28 de julho de 2017.

Comprovação documental e investigação social

Ainda de acordo com a publicação, os candidatos convocados para a entrega da documentação para fins da comprovação documental e investigação social deverão entregar todos os documentos pertinentes e a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) preenchida no período de 19 a 28 de fevereiro de 2018. Toda a documentação deve ser entregue na Diretoria de Pessoal, sediada no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas.

Segundo o cronograma oficial do concurso, o resultado provisório no teste de aptidão física deve ser divulgado na data provável de 6 de março de 2018.

Fonte: Agência Alagoas