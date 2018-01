Confirmação presencial de matrículas prossegue até quinta-feira (1º)

O prazo para confirmação presencial da 2ª chamada das matrículas da rede estadual de ensino termina nesta quinta-feira (dia 1º). Após conferir a escola na qual o aluno foi alocado, pais ou responsáveis legais devem comparecer à unidade de ensino munidos dos documentos solicitados no sitehttp://matriculaonline.al.gov.br. Este procedimento é necessário para garantir, de fato, a vaga do jovem na unidade de ensino.

Para verificar a escola designada para o estudante basta entrar no site http://matriculaonline.al.gov.br. O acesso ao resultado é realizado por meio do login e senha, que devem ser preenchidos com o CPF de quem efetuou a inscrição do estudante.

O estudante que já estiver cadastrado no sistema deverá utilizar a senha cadastrada. No caso de o sistema nunca ter sido acessado, ele poderá ser utilizar os seis primeiros dígitos do CPF ou números naturais de 1 a 6.

O ano e os períodos letivos de 2018 terão início em 5 de fevereiro para as escolas que concluíram suas atividades de 2017 até o dia 29 de dezembro.

Vagas remanescentes

Os estudantes que não entraram na segunda chamada das matrículas online poderão procurar as escolas para efetuar a matrícula pessoalmente. Responsáveis devem procurar escolas próximas para saber se há vagas remanescentes.



Fonte: Agência Alagoas