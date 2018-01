Ex-reeducando é assassinado a tiros na rodovia BR-316

O ex-reeducando identificado como Denisson Lopes, de 23 anos, foi assassinado a tiros, na tarde desta terça-feira, 30, após ser abordado por um motociclista, na rodovia BR-316.

De acordo com as primeiras informações colhidas no local, Denisson saiu do residencial Rio Novo, em sua motocicleta, em direção ao bairro do Clima Bom. A vítima estava acompanhada de uma mulher e uma criança, ainda não identificadas.

Em determinado momento, uma motocicleta emparelhou com a de Denisson e o carona efetuou os disparos que o atingiram. Uma equipe do Samu chegou acionada, mas a vítima entrou em óbito antes de receber atendimento.

Os demais ocupantes da moto não foram atingidos.

De acordo com informações do sargento Quintela da Força Tarefa, que atendeu à ocorrência, Denisson estava foram do sistema prisional há seis meses e possuía ligações com o tráfico de drogas.

