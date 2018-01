Grupo Globo surpreende e adquire direitos sobre Chaves e Chapolin

Se o SBT tem alguns nomes icônicos que são indissociáveis do canal, um deles é Chaves. Na casa desde os anos 80, as aventuras da “Turma da Vila” e Chapolin fizeram parte de gerações pelo Brasil que guardam com carinho até hoje as aventuras de personagens como Chiquinha, Seu Barriga, Seu Madruga, Quico e muitos outros.

Tido como um dos conteúdos com público mais fiel, era impossível pensar o programa fora da TV de Sílvio Santos e na mão de uma de seus principais concorrentes, porém tudo isso irá mudar, pois a Globosat acaba de comprar os direitos de exibição das séries em parceria firmada com a Televisa e o Grupo Chespirito.

O contrato

Para anunciar a novidade, o grupo de comunicação brasileiro reuniu fãs da franquia em sua sede, no Rio de Janeiro. Na ocasião, foram servidos churros, lanche de presunto e tamarindo para divulgar que as histórias da “Turma da Vila” começarão a ser exibidas ainda este ano no Multishow.

Ao todo, o grupo comprou 117 episódios de Chaves e 127 de Chapolin. Boquiabertos com a negociação, os fãs especulam que possam ser veiculadas histórias nunca antes apresentadas no país.

Para quem ficou surpreso com a mudança, não é a primeira vez que isso acontece na TV paga. Em 2010 o programa foi exibido pela TLN, canal da Televisa, e em 2014 a Turner transmitiu as aventuras da Boomerang e TBS.

SBT ainda transmitirá o programa?

Se você está com medo de não ver mais a série no canal aberta… Não se preocupe, a negociação não dá exclusividade à Globosat e o conteúdo continuará alegrar novas gerações na SBT.

