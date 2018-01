70% dos brasileiros desaprovam governo Temer, mostra Datafolha

O governo do presidente Michel Temer (MDB) é considerado ruim ou péssimo por 70% da população, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesta quarta-feira. A rejeição ao governo se manteve estável e oscilou apenas 1 ponto porcentual para baixo em comparação com o último levantamento do instituto de pesquisas, divulgado em novembro, quando o número era de 71%. Em setembro do ano passado, o emedebista atingiu 73% de rejeição, índice mais alto já registrado pelo Datafolha.

Entre os entrevistados, apenas 6% afirmaram considerar o governo bom ou ótimo. Em novembro, esse índice era de 5% e 22% consideravam sua gestão regular.

De acordo com a pesquisa divulgada hoje, o governo Temer tem uma desaprovação maior entre as mulheres (75%), e entre trabalhadores com renda inferior a dois salários mínimos (73%). No Nordeste, a situação é ainda mais crítica: 80% consideram a gestão ruim ou péssima.

Caso decidisse se candidatar, Michel Temer também disputaria em desvantagem. Segundo o Datafolha, ele tem apenas 1% das intenções de voto, em um cenário com o ex-presidente Lula (PT), o deputado Jair Bolsonaro (PSC), a ex-senadora Marina Silva (Rede), o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

O levantamento foi realizado com 2.826 pessoas em 174 municípios entre os dias 29 e 30 de janeiro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Fonte: VEJA.com