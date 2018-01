Copa do Brasil…Caminhão de dinheiro, limite de inscrição e fim do gol fora

A saga em busca do título da Copa do Brasil tem início nesta terça-feira e dará o maior prêmio de sua história: R$ 50 milhões ao campeão e R$ 20 milhões para o vice. Ao todo, 80 times estarão na primeira fase e, nas oitavas de final, mais 11 clubes entram para completar os cinco que avançarão até lá. Às 20h (de Brasília), Vitória da Conquista-BA e Boa Esporte-MG dão o pontapé inicial, na Bahia, e abrem o torneio.

Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco (classificados para a Libertadores); América-MG (campeão da Série B); Bahia (campeão da Copa do Nordeste); e Luverdense (campeão da Copa Verde) são os times que entram nas oitavas de final.

Determinante na edição do ano passado – o Flamengo não teve Diego Alves e Éverton Ribeiro, por exemplo – o período de inscrição dos jogadores para a competição foi prolongada. Antes, os clubes não podiam contar com os atletas contratados na janela do meio do ano (o limite era abril). Agora, os times têm até 30 de julho para regularizar seus jogadores.

Nas duas primeiras fases, teremos apenas jogos de ida. O mando de campo na primeira será do time de pior colocação no ranking da CBF. Em caso de empate, o visitante avança.

Na segunda fase, o mando foi definido via sorteio realizado no ano passado. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Antes exclusividade da final da competição, o gol fora de casa como critério de desempate não existirá mais a partir da terceira fase do torneio. As partidas serão de ida e volta e se as somas dos placares for igual, a decisão será nos pênaltis, sem prorrogação.

No ano passado, Cruzeiro e Flamengo decidiram o torneio nos dias 7 e 27 de setembro. Desta vez, por causa da Copa do Mundo, a competição terminará depois. As finais de 2018 serão 10 e 17 de outubro.

Estreantes

Em 2018, teremos 11 estreantes na Copa do Brasil. O estado com mais representantes inéditos é o Mato Grosso do Sul, com Corumbaense e Novo.

Manaus-AM

Floresta-CE

Atlético-ES

Cordino-MA

Corumbaense-MS

Novo-MS

Nova Iguaçu-RJ

Real Desportivo-RO

Aimoré-RS

Tubarão-SC

Inter de Limeira-SP

Campeões

De todos os 15 campeões ao longo das 29 edições, somente Paulista de Jundiaí e Santo André não participarão deste ano. Atlético-MG, Criciúma, Fluminense, Internacional, Juventude e Sport estarão na primeira fase. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco entram nas oitavas de final.

Veja todos os campeões e quantas vezes eles levantaram o caneco:

5 títulos – Cruzeiro e Grêmio

3 títulos – Corinthians, Flamengo e Palmeiras

1 título – Atlético-MG, Criciúma, Fluminense, Internacional, Juventude, Paulista, Santo André, Santos, Sport e Vasco.