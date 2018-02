Funcionários do Detran de Alagoas entram em greve por tempo indeterminado

Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran) entraram em greve por tempo indeterminado nesta quinta-feira (1º). Segundo o sindicato, os serviços em todo o estado estão paralisados e o atendimento ao público está completamente suspenso.

A categoria cobra realização de concurso público, revisão do plano de carreira e autonomia administrativa do órgão.

A direção do Detran emitiu nota em que classifica como “descabida e desproporcional” a paralisação. “Tendo em vista que as conquistas da categoria podem ser alcançadas através do diálogo”, diz trecho do comunicado (leia na íntegra ao final do texto).

Para o sindicato que representa os trabalhadores, entretanto, as tentativas de negociações não vinham tendo resultado.

“A relação de terceirizados hoje para concursados é de um para um. Nós temos 340 servidores concursados. Desses, 50 estão afastados por conta de alguma doença ocupacional. Então estamos efetivamente com 290. Enquanto terceirizados são 280 a 300”, explicou o presidente do Sindicato dos Servidores do Detran de Alagoas (Sinsdal), Roberto Martins.

Segundo Martins, a autonomia administrativa e financeira do Detran é necessária para que o órgão possa realizar investimentos na estrutura e melhorar o atendimento aos usuários. Assim como a realização de um novo concurso para 210 vagas.

“Desde 2001, não há concurso público. São 17 anos sem concurso. De lá pra cá, triplicou a frota de veículos e quadruplicou o número de habilitações. Chega no momento em que a gente não aguenta mais atender a demanda. Pra se ter uma ideia, são 16 examinadores para 102 municípios”, disse o presidente do sindicato.

Com o atendimento ao público suspenso, muita gente deu viagem perdida. A Jacqueline Simões, 48, veio acompanhar o filho que estava com o primeiro exame de direção agendado para esta manhã.

“Nós vimos a notícia da greve nos meios de comunicação, mas liguei ontem para o 0800. Eles disseram que os exames não teriam alteração. E agora a informação que estou tendo é de que não vai haver exame. Um transtorno. Tem o deslocamento, o tempo da gente, tudo isso implica. E a expectativa é frustrada”, lamentou Jacqueline.

Segundo informações do sindicato, o Detran atende a mais de 1,5 mil pessoas por dia, em todo o estado. São em média 640 vistorias, 232 exames de direção, 372 emissões de guias presenciais na capital e 420 no interior.

A direção do órgão ressalta que as pessoas que tinham serviços agendados, poderão remarcar em outra oportunidade sem a necessidade de pagamento de uma nova taxa.

Veja abaixo a íntegra da nota do Detran-AL

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), Antonio Carlos Gouveia, respeita o direito à livre expressão do quadro de funcionários do Detran/AL, mas reforça que a paralisação desta quinta-feira (01), se torna descabida e desproporcional, tendo em vista que as conquistas da categoria podem ser alcançadas através do diálogo.

A presidência solicita ao sindicato dos servidores do órgão, que reavalie a paralisação para não causar prejuízos aos usuários que desejam resolver pendências ligadas ao órgão, muito menos negar acesso às dependências das estruturas da autarquia, aos servidores e colaboradores que desejam exercer suas funções.

ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

Os usuários que possuem agendamentos de serviços e que por ventura da paralisação não sejam realizados, a direção salienta que não será necessário pagar uma nova taxa do serviço e o atendimento será feito posteriormente, em caráter de urgência em uma nova data que será divulgada. Em caso de dúvidas ou mais informações os usuários deverão acessar o site www.detran.al.gov.br.

Fonte: G1/AL