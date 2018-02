Semed realiza palestra sobre comunicação pedagógica

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou na manhã dessa Quinta-feira (1), uma palestra sobre comunicação pedagógica com o especialista do tema, o nacionalmente Conhecido Carlos Conce, referência no ensino, pesquisa e extensão de comunicação oral, atuando em cursos palestras e workshops em todo o Brasil. O evento contou com a presença da Secretária de educação Cyntia Alves, do Vereador José Carlos Vicente dos Santos, conhecido por Macaxeira, coordenadores, professores da rede municipal, entre outros participantes.

De acordo com o palestrante, a comunicação pedagógica tem o objetivo de lidar com os alunos em sala de aula, desenvolvendo técnicas de comunicação motivacionais e autoconfiança .

Durante a Palestra, Carlos Conce mostrou a importância da expressão corporal durante as aulas, mostrando também a necessidade de aumentar a capacidade de ouvir e entender a necessidade dos alunos, descobrindo a sua linguagem e a utilizando, colocando-a em pratica no dia-dia das aulas.

Além disso o Palestrante explicou as cinco emoções principais que influem na vida de todas as pessoas, sendo elas alegria, tristeza, ira, afeto e medo, sendo importante trabalhar esse lado emocional com habilidade, enfrentando os medos e aprendendo a elaborar pensamentos positivos, como estratégias para alcançar os objetivos propostos para as aulas.

Carlos Conce também destacou que é preciso enfatizar as palavras ao pronuncia-las durante as aulas, mostrando assim que realmente o que está sendo dito será colocado em prática. Outro ponto em questão, relacionou-se aos aspectos visuais dos professores, sendo importante estar atento aos seguintes pontos ao ir a sala de aula: Aparência, postura, gesticulação e expressão corporal.

Foram realizadas diversas dinâmicas de grupo durante o evento, com o objetivo de demonstrar na pratica os objetivos dos conteúdos ensinados pelo palestrante, para trabalhar assim técnicas motivacionais, capazes de otimizar a dinâmica em grupo, ao qual o público presente interagiu, dando um feedback positivo, ao conteúdo transmitido pelo palestrante.

Fonte: Assessoria