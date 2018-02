Acusado de planejar atentado contra irmão do governador é alvo de operação

Uma operação da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP) cumpriu nessa quinta-feira (01) um mandado de prisão contra o reeducando Waldemar de Oliveira Junior, conhecido como “Colômbia”, apontado como líder de uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas, homicídios e comércio de armas.

Segundo a SSP, ele teria autorizado um indivíduo a atentar contra a vida do irmão do governador Renan Filho, Rodolfo Calheiros, em janeiro de 2017. O plano foi interceptado e evitado pela polícia, segundo a secretaria.

Ele também é apontado como mandante de diversos homicídios, além de tentativas de homicídios e ameaças a agentes de segurança pública no município de Marechal Deodoro.

A operação, denominada Comandos, cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão em Maceió, Marechal Deodoro e Salvador (BA).

A ação é fruto de um trabalho de investigação que durou alguns meses e constatou a existência da organização criminosa com atuação na cidade de Marechal Deodoro, com ramificações em Maceió e outros estados. Com base nas investigações o Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas (Gecoc), do Ministério Público Estadual (MPE), representou os mandados contra os integrantes do grupo, que foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

A primeira fase da operação aconteceu no dia 27 de janeiro. Militares da Radiopatrulha cumpriram o mandado de prisão e de busca e apreensão de José Henrique Anselmo Merquides. Ao entrarem na residência, os militares foram surpreendidos por disparos efetuados pelo indivíduo. A polícia revidou e ele acabou atingido. Os policiais socorreram José Henrique na própria viatura e o levaram para o Hospital Geral do Estado, no bairro do Trapiche da Barra, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Com José Henrique foi encontrado um revólver calibre 38, da marca Taurus, com capacidade para seis munições, quatro delas estavam pinadas e duas haviam sido deflagradas.

A segunda fase da operação foi deflagrada no dia 29 de janeiro, onde militares do Batalhão de Polícia Escolar cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de Luciana Oliveira Macedo e Brenda Susan Cavalcante de Oliveira.

Junto com Brenda foi apreendido aproximadamente 500 gramas de maconha e cadernos de anotações com a contabilidade do tráfico.

A Operação Comando contou ainda, em sua terceira fase, com a participação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que cumpriu os mandados de prisão de José Agnaldo da Silva e Jackson Jordi Silva, foragidos em Salvador (BA), após conclusão da segunda fase da operação.

Participaram da operação militares de Alagoas do Batalhão de Polícia Escolar, da Radiopatrulha, e militares da Bahia pertencentes a uma Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública, além do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas e Secretaria de Segurança Pública de Alagoas.



Fonte: SSP