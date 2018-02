COPA DO NORDESTE: CRB vence e se mantém na liderança do Grupo A

O CRB tem 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste. E no ano. Dois jogos no regional, duas vitórias. Nesta quinta, venceu o Confiança por 3 a 1, no Rei Pelé, e manteve a liderança isolada do Grupo A, agora com seis pontos. Boaventura, Neto Baiano e Edson Ratinho marcaram no segundo tempo. Klenisson descontou. O Dragão sai de Maceió em terceiro da chave, com um ponto.

O Confiança volta a jogar pelo Nordestão no dia 15, em Aracaju, às 19h, contra o Treze. Cinco dias depois, o CRB encara o Santa Cruz no Arruda, às 21h45.

1º tempo

O goleiro Genivaldo, do Confiança, foi o destaque do primeiro tempo. Fez duas grandes defesas. A primeira, numa cabeçada do volante Serginho. A segunda, mais para o fim do primeiro tempo, saindo nos pés de Willians Santana. O Galo ainda criou duas oportunidades, com Ratinho e Marcão, e teve um um gol bem anulado.Marcão finalizou com a mão aos 48 minutos. O Confiança se fechou, ocupou espaço e segurou o adversário.

2º tempo

O CRB teve que calibrar a pontaria. Para marcar, também foi bem sofrido. Vitor Pio colocou o braço na bola dentro da área e foi assinalado pênalti. Marcão bateu no canto direito do goleiro Genivaldo, que defendeu. No rebote, Flávio Boaventura colocou para dentro aos três minutos. Depois, o CRB teve chances com Marcão e Edson Ratinho. O Confiança saiu mais para o jogo após os 15 minutos e quase empatou num voleio de Rafael Villa. João Carlos fez boa defesa. O Galo ampliou aos 25. Neto Baiano escorou ótimo cruzamento de Ratinho, da direita, e tirou de Genivaldo. Não acabou por aí. Aos 30, Klenisson diminuiu a diferença, de canhota. O CRB deu a resposta. Ratinho ainda teve tempo para matar o jogo no contra-ataque, aos 48. Recebeu passe de Neto pela direita, avançou e não perdoou: 3 a 1.



Fonte: Globoesporte