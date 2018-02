Projeto Samu nas Escolas abre seleção para novos acadêmicos

Orientar crianças e adolescentes sobre os prejuízos que os trotes trazem para a assistência prestada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Esse é o principal intuito do protejo Samu nas Escolas.

O projeto de extensão desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) abriu processo seletivo para os novos integrantes, com o lançamento do edital 0001/2018 Famed/Ufal, na quarta-feira (31).

Para o ano de 2018 foram ofertadas 45 vagas destinadas para acadêmicos – de qualquer faculdade ou universidade de Alagoas – dos cursos de Medicina, Enfermagem e Serviço Social. Os estudantes devem ter disponibilidade quinzenalmente, às sextas-feiras, dia em que as atividades do projeto acontecem nas escolas públicas da capital.

De acordo com Ana Tojal, assistente social do Samu, o projeto traz, de maneira lúdica e simples, informações sobre a instituição, sobre noções de primeiros socorros e faz o alerta: Trote não tem graça, tem consequência!

“Fazemos as ações de maneira didática para que as crianças e adolescentes consigam assimilar as informações e transmitir para familiares e vizinhos, tanto as técnicas de primeiros socorros repassadas pelos acadêmicos do projeto e, especialmente, os prejuízos que os trotes causam ao serviço do Samu, pois esse tipo de ligação acaba tirando uma ambulância de uma ocorrência verdadeira”, disse a assistente social.

Durante as atividades os jovens aprendem o que fazer em situações como engasgo, quedas, choque elétrico, desmaios e queimaduras. Para o major Dárbio Alvim, supervisor do Samu, esse é um projeto que vem dando certo e, aos poucos, os trotes para o número 192 na Central Maceió vêm diminuindo.

“Em 2017, a quantidade de trotes ainda foi muito alta, totalizando quase 67% das chamadas, mas, quando comparamos os dados, vemos que houve uma pequena redução entre os anos de 2016 e 2017, de 49.679 ligações desse tipo. Isso se deve aos esforços da equipe do ‘Samu nas Escolas’, que ano após ano vem conseguindo conscientizar mais crianças, que é o público que mais realiza esse tipo de ligação”, salientou.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro e a seleção irá acontecer em duas etapas, sendo a primeira o envio de uma carta de intenção e uma entrevista. O modelo da carta de intenção e demais informações sobre o processo seletivo podem ser conferidas no edital disponível no link https://goo.gl/CfmZXy.

As escolas que tiverem interesse em receber as ações do projeto Samu nas Escolas, basta entrar em contato com o setor de Serviço Social, pelo número: 3315-1165.

Fonte: Agência Alagoas