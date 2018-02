Daniel Costa e Didira marcam e CSA bate o ASA no Rei Pelé

O CSA venceu o ASA por 2 a 1 neste domingo (4), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quarta rodada do Campeonato Alagoano. Daniel Costa e Didira marcaram os gols do Azulão; Rômulo descontou para o Fantasma.

A vitória no clássico deixou o CSA na vice-liderança do Estadual, com sete pontos. O Alvinegro continuou com seis pontos e caiu para a quarta colocação. Ambos os times têm um jogo a menos em relação ao líder CRB, que tem nove pontos.

Blitz Azul

Com quatro mudanças na equipe, Flávio Araújo sacou Lobão, Celsinho, Boquita e Michel. Xandão, Talisson, Giva e Leandro Kível ganharam chance no time titular. Muito ofensivo, principalmente na direita, o CSA não deixou o ASA respirar no começo. Aos 7′, Didira apareceu na direita, cruzou e Daniel Costa, de primeira, finalizou por cima. Aos 11′, o camisa 10 abriu o placar. Em cobrança de falta pela esquerda, Daniel bateu, a bola passou por todos e morreu nas redes do goleiro Dida.

O Azulão continuou com maior volume de jogo. Aos 23′, Didira avançou, experimentou e carimbou Marcos Artur. Insatisfeito com o rendimento do time, Luiz Paulo trocou Diego Furtado por Felipe aos 31′. O Fantasma equilibrou a posse de bola, conseguiu finalizar ao gol de Mota, mas sem perigo.

Ficha técnica

CSA

31- Mota

2- Talisson

3- Leandro Souza

4- Xandão

6- Rafinha

5- Dawhan

11- Marcos Antônio (8- Joílson, aos 41′ do 2º tempo)

7- Giva (30- Bruno Veiga, aos 23′ do 2º tempo)

10- Daniel Costa

19- Didira

29- Leandro Kível (32- Maxuell Samurai, aos 14′ do 2º tempo)

Técnico: Flávio Araújo

Banco: 12- Alexandre Cajuru, 8- Joílson, 13- Roger, 14- Celsinho, 15- Paulinho, 17- Echeverría, 18- Cristiano, 32- Maxuell Samurai e 30- Bruno Veiga.

ASA

1- Dida

2- Chiquinho Alagoano

3- Marcos Artur

4- Lucas Bahia

6- Lucas Piauí

5- Cal

8- Pink (19- Caaporã, aos 14′ do 2º tempo)

7- Isaías (18- Juliano, aos 26′ do 2º tempo)

10- Diego Furtado (20- Felipe, aos 31′ do 1º tempo)

11- Coutinho

9- Rômulo

Técnico: Luiz Paulo

Banco: 12- Renan, 13- Peu, 14- Julio Cesar, 15- Leandro, 16- Henrique, 17- Marlos, 18- Juliano, 19- Caaporã e 20- Felipe.

Gols

CSA: Daniel Costa (11′ do 1º tempo), Didira (23′ do 2º tempo).

ASA: Rômulo (43′ do 2º tempo).

Cartão amarelo

ASA: Dida, Coutinho, Juliano, Felipe.

Arbitragem

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (CBF/AL);

Auxiliar 1: Pedro Jorge Santos de Araújo (CBF/AL);

Auxiliar 2: Lennon McCartney Farias Paes (CBF/AL);

4º árbitro: Helder Brasileiro de Aquino (CBF/AL).

Fonte: TNH