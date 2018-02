Detran/AL intensifica fiscalização durante período de carnaval

Carnaval é época de pegar a estrada e festejar junto com os amigos e familiares. Mas seja no bloco da folia ou no trânsito, é preciso também levar algo muito importante: o cuidado. Com o propósito de alertar os condutores sobre a importância da mudança de comportamento, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), lançou nesta sexta-feira (2) a campanha educativa para o carnaval 2018.

Idealizada pela empresa Chama Publicidade, a campanha que possui o slogan “Leve o seu cuidado para folia”, está fazendo o uso das mídias tradicionais como rádio, anúncios, filmes na TV e também está presente nas redes socais, utilizando uma linguagem jovem, alegre e interativa.

“Estamos ressaltando a importância do “Seu cuidado”, que consiste também em um ícone utilizado em outras campanhas principalmente nas ações de rua tanto na capital quanto no interior, e que é um símbolo de tudo aquilo que a gente busca para um trânsito mais seguro, cidadão e mais tranquilo. Esse viés de comunicação ainda vai perdurar nas ações do Detran/AL, pois, ele tem sido muito aceito pela população alagoana, o que nos deixa gratificados”, frisou o representante da empresa Chama Publicidade, Hermann Fernandes.

Com o início das prévias carnavalescas, o Detran/AL também irá realizar ações educativas com a presença de arte-educadores que estarão fazendo a distribuição de panfletos e brindes com os alertas necessários para que mais vidas sejam preservadas em nosso Estado.

FISCALIZAÇÃO

O Detran\AL vem intensificando as operações da Lei Seca com objetivo de diminuir cada vez mais a taxa de mortalidade no trânsito, conscientizando os condutores sobre os riscos e a responsabilidade pela sua vida e a do próximo.

Uma das principais missões da fiscalização é garantir a tranquilidade da sociedade, coibindo a associação do consumo de álcool com a condução de veículos automotores contribuindo para a redução das perdas irreparáveis que decorrem dos acidentes de trânsito consequentes dessa mistura.

Fonte: Agência Alagoas