Presidente do ASA renuncia ao cargo

O presidente do Conselho Deliberativo da Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA), publicou edital convocando os conselheiros e sócios do clube para apreciar a carta renúncia do presidente Nelson Filho e do vice-presidente Ibn Pinto.

A Assembleia Geral Extraordinária vai acontecer na sexta-feira, dia 16, no Clube dos Fumicultores com primeira chamada às 19h30 e a segunda chamada às 20h.

Confira o edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente e o 1° Secretário do Conselho Deliberativo da AGREMIAÇÃO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE – ASA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do Clube, vem através deste CONVOCAR os seus conselheiros e associados patrimoniais para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no Clube dos Fumicultores, no dia 16 de fevereiro de 2018, às 19:30 horas, em primeira chamada e às 20:00 horas em segunda chamada, com a seguinte ordem do dia:

1) Leitura da Carta de Renúncia do Presidente Executivo e Vice Presidente Executivo;

2) Deliberação sobre nova eleição para a vacância dos cargos acima citados;

3) Outros assuntos de interesse da Agremiação.

Por Roberto Gonçalves com Diário Arapiraca