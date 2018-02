Confira detalhes da 4ª Rodada do Campeonato Alagoano

O CSA conseguiu uma boa vitória na tarde de hoje, vencendo o ASA no Rei Pelé por 2 x 1, gols de Daniel Costa, aos 11 da fase inicial, e Didira, aos 23 do tempo final. Rômulo faz o gol alvinegro no final do jogo.

Em Capela o Dimensão Saúde surpreendeu o CRB ao vencer por 1 x 0, gol marcado por Drey aos 27 do tempo final.

Em Olho D’Água das Flores o CEO venceu o Coruripe por 2 x 0.

Em Boca da Mata, Santa Rita 0 x 0 CSE

Quinta rodada

Na próxima rodada, o CEO encara o Dimensão Saúde no sábado (10) de carnaval, às 16h, no Estádio Manoel Moreira, em Capela. O Coruripe será o time que folga na quinta rodada.

O CSE enfrenta o CSA no sábado (10), às 15h30, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. O Santa Rita visita o ASA na quarta-feira (14) de cinzas, às 21h30, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca.

Tabela fornecida pelo site Sr. Goool.

C Participantes PG J V E D GP GC SG %A 1º CRB 9 4 3 0 1 11 2 9 75 2º CSA 7 3 2 1 0 8 3 5 77,8 3º ASA 6 3 2 0 1 6 3 3 66,7 4º Coruripe 6 4 2 0 2 6 5 1 50 5º CEO 6 4 2 0 2 6 6 0 50 6º Dimensão Saúde 6 4 2 0 2 3 6 -3 50 7º CSE 4 3 1 1 1 2 2 0 44,4 8º Santa Rita 2 4 0 2 2 2 8 -6 16,7 9º Murici 0 3 0 0 3 1 10 -9 0