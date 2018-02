MP apura uso de recursos do Fundef em Água Branca e Pariconha

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL) está fiscalizando a aplicação de recursos do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) em Água Branca e Pariconha. A informação foi publicação no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (5).

De acordo com a publicação, o MP recebeu informações da possibilidade de desvios na aplicação dos recursos e resolveu solicitar documentos das prefeituras antes que a aplicação referente ao exercício de 2018 seja feita.

Água Branca

Através de nota encaminhada à imprensa a prefeitura de Água Branca expôs que “os recursos referentes a verbas do antigo FUNDEF, são oriundos de precatório decorrente de ação de Execução, que tramitou na Justiça Federal de Alagoas. Contudo o pagamento do mesmo encontra-se suspenso em razão da existência de decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região”.

E que, “desta forma, ressalta-se que até a presente data o Município de Água Branca não recebeu qualquer tipo de recurso oriundo antigo FUNDEF, não havendo que se falar em qualquer tipo de irregularidade na aplicação dos mesmos”.

Como também que a prefeitura é “a principal interessada quanto a correta aplicação destes recursos, e aguarda uma definição judicial para que no momento de sua disponibilização seja cumprido todos os trâmites legais com transparência, honrando o compromisso assumido com a população aguabranquense”.

Pariconha

À reportagem do G1 o prefeito de Pariconha, Fabiano Ribeiro (PP) disse que não houve desvios e que o MP solicitou os documentos para a prefeitura.

Para as fiscalizações, duas portarias foram instauradas. Nelas, informações do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público explicam que os recursos foram recebidos pelos dois municípios em consequência de decisão judicial que determinou o pagamento de diferenças do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) destinado à educação fundamental.

O antigo Fundef foi substituído em 2007 pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Ele é regulamentado pela legislação brasileita, que afirma que 60% dos recursos devem ser destinados aos magistrados da Educação Básica que estejam em exercício na rede pública.

No mês de janeiro, uma outra portaria foi instaurada também para investigar o uso da verba do antigo Fundef pela prefeitura de Traipu.

Os inquéritos têm como objetivo “fiscalizar a correta aplicação de tais recursos, de forma que obedeçam rigorosamente às regras e princípios orçamentários, bem como, que tal aplicação obedeça às normas legais de direito financeiro esculpidas na legislação específica, e que tenha finalidade destinada ao benefício direto da população, na área da educação”, diz um trecho da publicação.

Fonte: G1/AL