Presidente do Denatran participa de reunião técnica em Alagoas

De forma inédita e com o propósito de trocar experiência, a presidência do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) e técnicos das principais áreas operacionais do órgão, estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira (05), com o presidente do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Maurício José Alves Pereira, que está realizando uma visita técnica em Alagoas.

Integrantes das chefias de Educação para o Trânsito, Habilitação, Segurança, Veículos e Infrações realizaram uma apresentação dos projetos concretizados, com o auxílio de novas tecnologias, que colocaram o órgão em destaque no cenário nacional, estreitando a relação com o público usuário dos serviços do órgão.

Durante o encontro, o representante do órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) parabenizou o diretor-presidente do Detran/AL, Antonio Carlos Gouveia, e todos os servidores da autarquia pelos trabalhos desenvolvidos com êxito e que estão contribuindo para uma política de trânsito mais efetiva no Estado.

“É a primeira vez que o Denatran realiza uma visita técnica em um departamento de trânsito do Brasil. Escolhemos o Detran de Alagoas pela sua capacidade organizacional, seu grande corpo técnico administrativo e pelos projetos e ações de grande relevância nacional, como a regulamentação do transporte escolar. Em nome do Governo Federal, Ministério das Cidades e do Denatran, agradeço a todos pelo grandioso trabalho que vem sendo executado”, frisou Maurício Alves.

A reunião também foi marcada pela apresentação de um estudo feito por técnicos do órgão alagoano, que obteve o resultado de 74,5% na redução de mortos por acidentes de trânsito na capital, entre outros levantamentos que confirmaram a importância de ações efetivas de educação e segurança. O Plano de Segurança Viária para Motociclistas e o projeto ‘Nós somos o trânsito’ também foram expostos.

Em sua fala, o diretor-presidente do Detran/AL ressaltou o sentimento de gratidão em receber o presidente do Denatran, que, pela primeira vez, se desloca até um estado para conversar com os dirigentes de um órgão de trânsito local.

“Para mim, essa visita técnica foi mais do que providencial, foi o reconhecimento do órgão máximo de trânsito para um olhar sob Alagoas. Agradeço, imensamente, por essa disponibilidade de tempo, para construirmos, por meioo de diálogos, algo que possa refletir para o país inteiro”, salientou Antonio Gouveia.

Participaram também da reunião representantes da Controladoria-Geral da União (CGU), Agência Reguladora de Serviços Públicos de Alagoas (Arsal), Centro de Formação de Condutores (CFC’s), entre outros.

Fonte: Agência Alagoas