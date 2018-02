Tradicional lavagem do beco acontece nessa sexta-feira (9) em Penedo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulgou a programação oficial da Lavagem do Rosário, que ocorrerá na próxima sexta-feira (9). Conhecida por “lavagem do beco”, a “lavagem” dessa rua é realizada na localidade do Rosário estreito anualmente, pelos adeptos do candomblé, na abertura do período carnavalesco em Penedo, atraindo milhares de pessoas ao local do evento. Além disso diversos blocos e orquestras de frevo participam da festa, junto com o rei momo, principal ícone do período carnavalesco.

A “lavagem do beco” que ocorre sempre no primeiro dia de carnaval em Penedo, foi criada a mais de 30 anos, quando adeptos do candomblé “lavam”, a rua e as escadarias da Igreja do Rosário com água perfumada e também jogam flores em homenagem aos orixás, desejando sempre paz, alegria e harmonia a todos os participantes.

O evento tem inicio 18 horas, com a saída das baianas da Praça Clementino do Monte, percorrendo a Avenida Getúlio Vargas, com destino ao local dos festejos, após isso as orquestras de frevo ASES do frevo, Frevo folia e Frevo temperado comandarão a festa junto com os tradicionais blocos, entre esses o bloco do comerciário que completa 10 anos e tem como atração o cantor de axé, Julinho Porradão. A festa tem previsão de encerramento durante a madrugada de sábado.

Fonte: Assessoria