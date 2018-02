Eletrobras dá dicas de consumo de energia consciente no carnaval

Com a chegada do carnaval, além dos cuidados com a saúde, é preciso ter uma atenção especial também para o uso consciente de energia elétrica, afinal, ela contribui muito para animação das festas carnavalescas. Por isso, a Eletrobras Distribuição Alagoas apresenta algumas dicas para consumir a energia na folia com consciência.

Na hora de sair de casa para aproveitar a festa de momo, não esquecer nenhum equipamento como lâmpadas e ar condicionado ligados. A principal dica é retirar os aparelhos elétricos e eletrônicos da tomada antes de sair. O modo “stand by” faz com que muitos equipamentos, como televisão, som, micro-ondas, computador e carregador de bateria, mesmo desligados consumam energia se ficarem na tomada. Esse consumo em “stand by” varia de acordo com a quantidade e o tipo de equipamento, mas isso pode representar uma parcela significativa da conta de energia.

Além disso, se a festa for em casa, evite ficar abrindo e fechando muitas vezes a geladeira ou o freezer. Para as bebidas, a dica é depois de geladas, coloca-las em uma caixa de isopor ou caixas térmicas com gelo para armazenar uma certa quantidade e evitar abrir com frequência o refrigerador. Dessa forma, você vai estar economizando energia elétrica.

Se for receber muita gente e precisar comprar um ar condicionado, uma geladeira ou um freezer novo, dê preferência àqueles modelos que possuem o Selo PROCEL e categoria A do INMETRO, eles gastam bem menos energia e podem diminuir o impacto das festas no bolso do consumidor.

Outra dica importante é para os que vão viajar e deixar a casa fechada por um longo período: desligar os disjuntores de energia elétrica, exceto aqueles que controlam a geladeira ou sistemas de segurança da residência. Isso evitará o consumo desnecessário de energia elétrica e o risco de curto circuito interno.

De acordo com o assistente da diretoria de Regulação da Eletrobras, Marcelo Ximenes, mesmo durante o carnaval, dá para economizar sim energia. “Sempre é possível economizar energia, seja com o cuidado no uso de forma racional ou na hora de comprar equipamentos preferindo aqueles mais eficientes. A tendência é que no período de festas as pessoas se descuidem um pouco e gastem muita energia, mas com alguns cuidados como não esquecer equipamentos ligados, retira-los da tomada para evitar o consumo do “stand by”, dar preferência a iluminação e ventilação naturais, usar o chuveiro na posição verão e evitar banhos demorados, podem ajudar a reduzir o impacto das festas na conta de energia”. Alertou Ximenes.

Fonte: Eletrobras