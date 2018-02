Estoque de sangue do Hemoal é considerado crítico para o carnaval

Faltando poucos dias para o carnaval, o estoque de sangue do Hemocentro de Alagoas (Hemoal) está bem abaixo do ideal. Quase a metade do necessário para atender a demanda.

Nesta terça-feira (6), a unidade conta com 162 bolsas de sangue, quando seriam necessárias 300.

A assistente social do Hemoal, Graça Padillha, reforça a necessidade de doações especialmente neste período, onde historicamente há um aumento no número de acidentes e consequente aumento no número de pessoas que precisam de sangue.

“Nessa época, a necessidade aumenta em média 25 a 30%. Precisamos estar preparados para atender. Por isso, trabalhamos de forma preventina”, afirma Graça.

Das 162 bolsas, são 70 de A+, 22 de B+, 58 de O+ e apenas 1 de AB. Os tipos negativos estão em estado ainda mais crítico. São somente 4 bolsas de A-, 1 de B-, 3 do AB- e 3 do 0-.

Para tentar ampliar o estoque, o Hemoal está fazendo coletas externas. Nesta quarta (7), o serviço de coleta estará na Barra Nova, na Escola José Bispo; na quinta (8) as doações podem ser feitas no Posto de coleta de Coruripe.

A unidade do Hemoal no Trapiche, em Maceió, também terá horário de atendimento ampliado no sábado de carnaval. “No sábado, vamos fazer coletas até as 17h. E na quarta-feira de cinzas reabriremos em horário normal, de 7h às 18h. Estamos fazendo uma campanha também. Quem fizer a doação essa semana vai ganhar uma blusa do bloco ‘Hemovida'”.

No Hemocentro de Arapiraca (Hemoar), o estoque está um pouco melhor. Nesta terça, a unidade conta com 297 bolsas. A assistente social e gerente de qualidade do Hemoar, Márcia Maria Rocha, explica que, mesmo com um número adequado de bolsas, é muito importante que as doações continuem sendo feitas.

“Nós tivemos um feriado no dia 2, agora teremos 3 dias sem coletar. Precisamos ter mais doações para que possamos atender a demanda de carnaval e manter um estoque estável depois do feriado também”, esclarece Márcia.

Quem pode doar?

Idade entre 16 e 69 anos – se for a primeira doação, até 60 anos;

Pesar no mínimo 50 kg;

Portar um documento de identificação com foto;

No caso dos menores de 18 anos, é imprescindível estar acompanhado dos pais e portando um documento de identificação oficial e original deles;

O voluntário não pode ter contraído doença de Chagas, Aids, sífilis e hepatite após os 11 anos;

Os doadores que irão repetir o procedimento devem respeitar um intervalo de dois meses para os homens e três para as mulheres;

As gestantes e lactantes ficam impedidas de se candidatar a doação de sangue.

Padilha reforça que “também é importante não beber nas 12h que atencedem a doação, não fumar pelo menos 2 horas antes e também fazer um repouso mínimo de 6h na noite anterior.”

Unidades da Hemorrede Pública de Alagoas

HEMOAL (Unidade Trapiche) – Rua Dr. Jorge de Lima – Trapiche – Maceió;

HEMOAL (Unidade Farol) – Hospital do Açúcar – Farol – Maceió;

HEMOAR – Hemocentro Regional de Arapiraca – Rua Geraldo Barboza Lima – Arapiraca;

UCT de Coruripe – Unidade de Coleta e Transfusão – Vizinha ao Hospital Municipal de Coruripe – Coruripe;

Agência Transfusional da Maternidade Santa Mônica – Poço – Maceió/AL;

Agência Transfusional da Santa Casa de Misericórdia de Penedo – Penedo;

Agência Transfusional da Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos – São Miguel dos Campos;

Agência Transfusional do Hospital Regional Santa Rita e Maternidade Santa Olímpia – Palmeira dos Índios;

Agência Transfusional do Hospital Clodolfo Rodrigues – Santana do Ipanema;

Agência Transfusional da Unidade de Emergência do Agreste – Arapiraca;

Agência Transfusional do Hospital Geral do Estado – Maceió.

Fonte: G1/AL