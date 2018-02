PRF vai intensificar fiscalização nas rodovias federais para o carnaval

A fiscalização nas rodovias federais que cortam Alagoas será intensificada no período de carnaval, de sexta-feira (9) até a quarta de cinzas (14). A Operação Carnaval é realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em todo o país.

O reforço no policiamento ostensivo e a intensificação nas fiscalizações vai acontecer nos trechos considerados críticos no estado. O fluxo de caminhões também será restrito em alguns horários.

Caminhões bitrens, cegonhas e veículos com dimensão excedente serão restritos em rodovias de pista simples. Na sexta e na terça (13), a restrição é de 16h às 22h; já no sábado (10) e na quarta será de 6h às 12h.

De acordo com a PRF, o carnaval é uma das épocas mais preocupantes do ano porque o fluxo de veículos nas rodovias federais aumenta consideravelmente, e muitos dos foliões misturam álcool e direção. Sendo assim, a realização do teste do bafômetro também será intensificada.

Dados do órgão apontam que, em 2017, a ingestão de bebida alcoólica foi considerada a terceira maior causa de acidentes. Por isso, durante todo o feriado de carnaval os policiais se concentrarão nas infrações que costumam causar acidentes graves, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagem proibida. Será fiscalizado ainda o uso de capacete e de cinto de segurança.

Os policiais rodoviários têm intensificado o trabalho educativo através do Cinema Rodoviário em rodovias do estado. A intenção do órgão é conscientizar os condutores sobre a responsabilidade para o trânsito seguro.

Esta é a última etapa da Operação Rodovida, iniciada em dezembro de 2018. De acordo com a polícia, os condutores e passageiros que passarem pelas BRs poderão assistir a minipalestras e vídeos sobre as estatísticas dos acidentes de trânsito.

A chefe do Grupo de Educação para o Trânsito (Getran) explica que a intenção é conscientizar os usuários sobre a conduta imprudente.

“Percebemos que muitos condutores saem do Cinema Rodoviário sensibilizados e mais atentos ao seu modo de dirigir. Nosso intuito é fazer com que eles se conscientizem que as leis de trânsito devem ser respeitadas em todo o trecho que percorrerem e não apenas ao visualizar uma blitz policial, por exemplo”, explicou.

