Procedimentos da saúde bucal saltaram de 4.914 atendimentos para 57.441 entre os anos de 2014 e 2017

O mês de fevereiro começou com a apresentação de dados positivos da saúde bucal em Penedo. Na sexta-feira (02), odontólogos e auxiliares de saúde bucal, integraram no auditório do Serviço Autônimo de Água e Esgoto (SAAE), uma roda de conversa onde foram apresentados os números alcançados entre os anos de 2014 e 2017, quando o município deu um gigantesco passo, somando de forma positiva os avanços conquistados.

A Coordenadora de Saúde Bucal, Edilaine Soares, apresentou de forma dinâmica os números que chamaram a atenção dos profissionais participantes da roda de conversa. “Primeiramente precisamos agradecer o empenho de todos os profissionais que fazem saúde bucal em Penedo, pois sem vocês não teríamos os avanços que foram conquistados ao longo desses anos. Pertence a cada um de vocês o mérito que possibilitou um salto positivo que é motivo de orgulho para todos os penedenses. Muito obrigada”, agradeceu a coordenadora Edilaine no início de sua apresentação.

Procedimentos Clínicos

Os procedimentos clínicos no município de Penedo, passaram de 4.914 realizados em 2014 para 57.441 em 2017, algo que chamou a atenção dos profissionais que se surpreenderam ainda mais, com o gráfico de procedimentos realizados no ano de 2016, quando a saúde bucal em Penedo, alcançou a marca dos 62.733 procedimentos. As visitas domiciliares também tiveram reflexo muito positivo quando no mesmo período passou de 1.397 para 4.688, sendo atendidos prioritariamente os pacientes acamados.

De acordo com Edilaine Soares a aquisição de equipamentos e instrumentos odontológicos refletem muito mais qualidade e agilidade nos atendimentos aos pacientes. A ampliação das equipes de saúde bucal também marcou o início de uma nova fase no serviço público ofertado à população, possibilitando que fosse providenciado um novo espaço para o Centro de Especialidade Odontológica (CEO) e o desmembramento do PSF Gabriel 04 e 05, além do tratamento independente nos PSFs Cohab e São José.

Atendimento às Gestantes e Conclusão de Tratamento

Em alusão ao acompanhamento das gestantes tanto na zona urbana quanto rural, Edilaine destacou a cobertura de 100% com as equipes atuando em todo o município, com destaque para o PSF Rosete Andrade com 219 gestantes atendidas, seguido do Oiteiro com 106, somando numa área total com 1.143 gestantes que receberam atenção da saúde bucal. A coordenadora destacou ainda que em 2014, apenas 21 tratamentos foram concluídos, números que se distanciam muito dos 5.271 tratamentos concluídos em 2017.

Por fim, Edilaine Soares fez referência as capacitações ofertadas aos profissionais da saúde bucal que integram o quadro da Prefeitura de Penedo, destacando a capacitação em projeto terapêutico singular, sobre a importância do atendimento integrado à gestante, sobre fendas orais e de pacientes com fendas orais e labiopalatinos.

Fonte: Assessoria