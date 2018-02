Unidade de Pronto Atendimento de Penedo registra 536 entradas durante últimas prévias carnavalescas

A Unidade de Pronto Atendimento de Penedo (UPA) que é referência para o Baixo São Francisco, registrou no último final de semana de prévias carnavalescas na região um total de 536 atendimentos. Durante o final de semana também aconteceu a festa de Bom Jesus dos Navegantes de Piaçabuçu, município vizinho que também registra a entrada de um significativo número de pacientes com registros na UPA.

De acordo com a Diretora da Rede de Urgência e Emergência da Prefeitura de Penedo, Camylla Ataíde Rezende de Gouveia, o número chama atenção devido a Unidade de Pronto Atendimento receber pacientes dos mais diversos municípios alagoanos e sergipanos, localizados no Baixo São Francisco. Depois de Penedo o município com mais registros de entrada na UPA é Igreja Nova, seguido de Piaçabuçu com maioria dos casos clínicos.

Entre os 536 atendimentos no final de semana, foram registrados 525 casos clínicos, seis vítimas de acidentes de trânsito e quatro por causas externas (lesão corporal ou ferimentos provocados por arma banca ou de fogo) e um óbito. De acordo com a Coordenadora Camylla Rezende, quatro pacientes tiveram que ser transferidos para o Hospital Regional de Penedo, outros dois para o Hospital de Urgência do Agreste e um único paciente para o Hospital Geral do Estado, em Maceió.



Fonte: Assessoria