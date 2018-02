Penedo promove otimização do trabalho dos Agentes de Saúde com setores integrados ao uso de tablets



A Secretaria Municipal de Saúde promoveu no dia 31 de janeiro, o treinamento da última turma de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que faltava para integrar 100% do quadro funcional ao uso dos tablets. Com o equipamento entregue em 2017 pela gestão municipal, as informações colhidas pelos agentes começaram a ser lançadas em tempo real no E-SUS.

Com todos os Agentes Comunitários de Saúde aptos a trabalharem com os tablets, foi possível perceber um avanço na saúde pública de Penedo, quando houve a sincronização das informações que passaram a ser universal. De acordo com Heitor Rocha, responsável pelo treinamento dos 147 ACS que trabalham nas zonas urbana e rural do município, a familiarização dos profissionais foi rápida devido a facilidade de organizar e acompanhar de forma mais dinâmica as atividades diárias direcionadas aos usuários.

Ainda de acordo com Heitor Rocha, o uso dos tablets gerou um cadastro vivo, onde as informações inseridas em tempo real, possibilitou que as ações sejam geradas através de decisões imediatas. “É muito importante dizer também que tivemos uma grande economia com a retirada das fichas de papel, somando a isso, um ganho significativo para o meio ambiente quando cumprimos com nossa responsabilidade social promovendo o desenvolvimento sustentável do planeta”, declarou Heitor.

Para o Secretário de Saúde, Pedro Madeiro, com a implantação da coleta e sincronização das informações em tempo real com os tablets, houve uma otimização do tempo devido a facilidade do uso do aplicativo, trazendo agilidade e melhor qualidade na prestação do serviço às famílias, possibilitando maior comprometimento da gestão junto aos usuários e profissionais da saúde pública. “Nossos colaboradores também ganham com o uso do equipamento, quando é possibilitado aos ACS’s se resguardarem no cumprimento de suas funções junto à comunidade”, finalizou Pedro Madeiro.

Fonte: Assessoria