SMTT informa mudanças no trajeto do transporte coletivo durante a Lavagem do Rosário

Buscando atender as necessidade da população usuária do transporte coletivo, durante as festividades carnavalescas da lavagem do Rosário, a Superintendência Municipal de transporte e transito-SMTT informou nessa quarta-feira (07), que em razão desse evento, que acontecerá no dia 09 de fevereiro, haverão algumas alterações na rota dos coletivos urbanos, devendo os usuários estarem atentos as mudanças anunciadas.

De acordo com o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito Ricardo Araújo, no dia 09 de fevereiro a partir das 18:30 horas, todo o percurso dos coletivos urbanos será: Saída do centro sentido novo fórum, percorrendo rua São Jose, beco do hospital, chegando a avenida Getúlio vagas e seguirá fazendo seu percurso normal, retornando fazendo o mesmo itinerário.

Dessa forma a partir do horário exposto, alguns logradouros por onde circulam os ônibus serão temporariamente interditados para realização da festa, tendo para isso a necessidade de mudança no itinerário do transporte coletivo.

A SMTT informa também que durante esse período, o ponto de taxi funcionará em frente a loja suma boutique, próximo a Escola Gabino Besouro.

Fonte: Assessoria