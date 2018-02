Mota pega pênalti no último lance, e CSA elimina o Manaus com um empate

O CSA arrancou uma classificação de arrepiar na Arena da Amazônia. Aos 55 minutos do segundo tempo (isso mesmo!), Nena bateu um pênalti para o Manaus, e o goleiro Mota defendeu. E ainda completou com o pé. Foi o último lance de uma partida louca. Um pouco antes, aos 42, Leandro Souza empatou de cabeça por 2 a 2 e, assim, o Azulão garantiu nesta quarta a classificação para enfrentar o São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil. Estreante na competição, o time manauara teve o atacante Hamilton expulso no segundo tempo e também perdeu o goleiro Jonathan, que levou uma pancada na cabeça e foi para o hospital. Por isso, o jogo ficou paralisado por 22 minutos. O Manaus marcou com Deurick e Hamilton, e, além de Leandro, Giva balançou a rede para o Azulão.

O CSA vai enfrentar o São Paulo em jogo único, marcado para a próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O Azulão reencontra o Tricolor na Copa do Brasil. Em 2014, os times jogaram pela primeira fase da competição nacional, e o São Paulo levou a melhor. Venceu em Maceió, por 1 a 0, e no Morumbi, por 3 a 0.

