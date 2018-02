Semthas divulga cronograma de entrega das cestas nutricionais nas zonas rurais e urbana

A Secretaria municipal do trabalho, habitação e Assistência Social (SEMTHAS) divulgou na última quarta-feira (7), as datas de entregas das cestas nutricionais do programa que beneficia gestantes e nutrizes em situação de vulnerabilidade social. As referidas entregas terão início no próximo dia 20 e 21 na sede da SEMTHAS, referente a zona urbana, para gestantes no primeiro dia e nutrizes no segundo. As entregas das cestas nutricionais estão previstas para 14h.

De acordo com informações da Semthas, as gestantes e nutrizes precisam estar atentas a devida documentação que precisam levar, como também devem estar em cumprimento do pré-natal no caso das gestantes e aleitamento materno para as nutrizes. Todas devem levar o Cartão do Programa, Identidade e Xerox do Teste do Pezinho, para as nutrizes.

Zona Rural

Já a entrega na zona rural do município terá inicio no próximo dia 22, no posto de saúde (UBS) da Cooperativa a partir das 9h, sendo entregues para todas as gestantes e nutrizes cadastradas no programa. No dia 23 será a vez do Povoado Capela, onde a entrega será feira no posto de saúde, também a partir das 9h, nesse mesmo dia haverá entrega no Povoado Marituba do Peixe às 14h.

No dia 26 será a vez do Povoado Ponta Mofina, às 9h da manhã, no dia 27 serão entregues nos povoados Santa Margarida e Palmeira Alta, às 9h e 14h, respectivamente. E no dia 28, no Povoado Tabuleiro dos Negros, às 9h.

Fonte: Assessoria