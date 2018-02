Servidores públicos municipais são capacitados em Processo administrativo

Durante os dias 6 e 7 de fevereiro a Prefeitura de Penedo realizou na Escola de Governo da Procuradoria Geral do Município, um curso com o objetivo de capacitar os servidores públicos municipais em processo administrativo.

Participaram da capacitação: Agentes administrativos, coordenadores, secretários municipais e o Procurador geral do Município Francisco Souza Guerra.

A capacitação foi ministrada pelo Procurador Diego Fonseca, onde durante os encontros, os funcionários públicos adquiriram novos conhecimentos do funcionamento da maquina pública, mudanças ocorridas e suas aplicações na atualidade. Também foi destacado que todos os atos do poder público, devem ser pautados na noção do interesse público. Além disso foram abordados as prerrogativas administrativas e os desafios da administração pública .

Entre outros temas, foi destacado o interesse público, como resultante do interesse do conjunto e não dos interesses individuais. Abordando também a importância do empenho pessoal de todos no cumprimento de suas funções.

Outra questão debatida foi à relação da administração publica e os cidadãos, onde na medida em que os últimos, tem acesso a informação e aos órgãos de defesa de direitos, tornam-se mais exigente e vigilante, devendo todos os entes federativos estarem abertos a mudanças e as inovações necessárias, que valorizem modelos voltados para o empreendedorismo e a efetividade dos resultados.

Fonte: Assessoria