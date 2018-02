Atentado deixa três mortos e um ferido em Palmeira dos Índios

Três homens morreram e um ficou ferido na tarde desta quinta-feira (08), após um atentado em um bar, no Loteamento Sabiá, em Palmeira dos Índios. As vítimas ainda não foram identificadas e os suspeitos fugiram tomando tomando destino ignorado.

De acordo com militares do 10º Batalhão da Polícia Militar, as vítimas estavam em um bar quando foram surpreendidas por dois homens que chegaram efetuando os disparos de arma de fogo. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

Duas vítimas morreram antes da chegada do Serviço Móvel de Atendimento (Samu) ao local. As outras duas foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Um deles não resistiu e morreu no hospital.

O Instituto Médico Legal (IML) e peritos do Instituto de Criminalística (IC) foram acionado para realizarem a perícia criminal e o recolhimento dos corpos. As causas do atentado são desconhecidas.

