EXCLUSIVO: presidente do Penedense, Valdemir Alves, cogita renunciar ao cargo em março deste ano

Em conversa com nossa reportagem, OparaNews, o presidente do Sport Club Penedense, Valdemir Alves, informou que está tendo muita dificuldade em sanar as dívidas do clube. Segundo Valdemir, atualmente o Penedense tem uma dívida que gira em torno de R$ 170 mil, entre ações trabalhistas, salários atrasados de jogadores e com fornecedores.

Na última semana, Valdemir participou de uma reunião com um grupo de pessoas encabeçada pelo vice-presidente do Penedense, Daniel Mendonça, que está querendo tomar a frente da ações do clube. “Participei da reunião e observei que o grupo quer realmente ajudar, mas é preciso a união de todos para que possamos tirar o Penedense dessa situação”, disse Valdemir.

Sobre uma possível renúncia do cargo de presidente, Valdemir disse que se esse grupo realmente queira ajudá-lo a resolver os problemas é provável que ele renuncie em Março deste ano, caso isso não aconteça e queiram forçá-lo a renunciar ele disse que vai continuar como presidente até o fim do mandato.

Para finalizar, Valdemir informou que ainda tem esperança na liberação do convênio com a Prefeitura Municipal de Penedo para poder sanar as dívidas pendentes em sua gestão, como também no dinheiro da transferência do jogador penedense Marinho para o futebol chinês, que se arrasta desde o ano passado.

por Walberth Lima